Атака ВСУ оставила без горячей воды часть Таганрога

В результате атаки ВСУ в городе Таганрог была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего часть здания осталась без горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Сейчас оборудование восстанавливают сотрудники экстренных служб. Фрагменты сбитой ракеты упали на улице Циолковского в ночь на 27 мая.