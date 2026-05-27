Атака ВСУ оставила без горячей воды часть Таганрога
27 мая 202611:27
Дмитрий Меньшиков
В результате атаки ВСУ в городе Таганрог была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего часть здания осталась без горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Сейчас оборудование восстанавливают сотрудники экстренных служб. Фрагменты сбитой ракеты упали на улице Циолковского в ночь на 27 мая.
