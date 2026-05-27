Атака ВСУ оставила без горячей воды часть Таганрога

В результате атаки ВСУ в городе Таганрог была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего часть здания осталась без горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

Сейчас оборудование восстанавливают сотрудники экстренных служб. Фрагменты сбитой ракеты упали на улице Циолковского в ночь на 27 мая.

Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель

RT ранее сообщало, что в Таганроге был введен локальный режим ЧС после ночной атаки украинских войск.

Ранее Камбулова заявила, что из-за падения обломков ракеты, сбитой в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом, пострадали два человека, им оказывают медпомощь в больнице.

