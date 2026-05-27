Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины

Евросоюз должен открыть для Украины собственные запасы вооружений. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает RT.

Кроме того, по его словам, ЕС должен отказаться от выпуска дорогой техники, массовый выпуск которой невозможно оперативно наладить.

«Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно», — заявил Кубилюс в беседе с изданием Financial Times.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейская элита решила сделать ставку на неприкрытую вооруженную силу, активно вовлекаясь в кризис на Украине через масштабные поставки оружия.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
