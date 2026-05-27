Иноагента Снеговую заочно арестовали по делу о фейках
Столичный Савеловский суд принял решение о заочном аресте политолога Марии Снеговой (признана в России иноагентом, а также включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Как уточняет RT, Снеговую заочно заключили под стражу на два месяца. Срок ее ареста будет исчисляться с момента задержания или передачи после экстрадиции российским правоохранительным органам.
Ранее Басманный суд Москвы заочно назначил актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде восьми лет колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Литва заявила России протест из-за возможности удара по Киеву
- Без НАТО и «лапши»: Что ждет Сербию и Россию после ухода Вучича с поста президента
- Иноагента Снеговую заочно арестовали по делу о фейках
- Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины
- Юрист объяснил, почему россиянам откажут в увеличении отпуска до 35 дней
- Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в изоляторе
- ФСБ задержало жителя Ленинградской области за оправдание терроризма
- Лукавство и поп-рэп: Что стоит за ростом «экспорта» российской музыки
- Энергодар без электроэнергии и связи после атаки ВСУ
- Одежда стала самым популярным китайским товаром в России