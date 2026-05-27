Иноагента Снеговую заочно арестовали по делу о фейках

Столичный Савеловский суд принял решение о заочном аресте политолога Марии Снеговой (признана в России иноагентом, а также включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняет RT, Снеговую заочно заключили под стражу на два месяца. Срок ее ареста будет исчисляться с момента задержания или передачи после экстрадиции российским правоохранительным органам.

Ранее Басманный суд Москвы заочно назначил актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде восьми лет колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
