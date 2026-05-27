Литва заявила России протест из-за возможности удара по Киеву

МИД Литвы заявило России протест. Поводом для этого стала возможность нанесения российской армией массированного удара по Киеву, сообщает портал LRT.

Уточняется, что представитель российского посольства был вызван во внешнеполитическое ведомство Литвы 26 мая.

Латвия выразила категорический протест России после заявления СВР

Литва заявила в своей ноте протеста, что отвергает угрозы применения против Украины силы.

Как сообщает RT, ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что призыв задействовать силы Североатлантического альянса для атаки на Калининград показывает решительный настрой стран Прибалтики.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Будриса об ударе по Калининграду граничат с безумием.

ФОТО: РИА Новости
