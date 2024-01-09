Пентагон: США не намерены выводить свои войска из Ирака

Администрация США не собирается выводить из Ирака свои войска, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.

По его словам, численность американских войск там составляет около 2,5 тысячи человек. Отмечается, что США сосредоточены на полном разгроме ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство*».

Райдер отметил, что ничего не знает об обращениях правительства Ирака к Пентагону с просьбой о выводе войск.

Ранее стало известно, что власти Ирака инициировали вывод международной военной коалиции, возглавляемой США, из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ИракСШАПентагон

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