СМИ: Байден назвал хуситов террористической группировкой

Глава Белого дома пообещал продолжить наносить удары по хуситам. Байден заявил, что йеменское движение должно прекратить атаки на суда в Красном море.

США и Великобритания 12 января нанесли четыре авиаудара по объектам хуситов в столице Йемена Сане.

По данным СМИ, из-за атак йеменского движения стоимость перевозок по Суэцкому каналу увеличилась на 310%, передает «Радиоточка НСН».

