СМИ: Байден назвал хуситов террористической группировкой
12 января 202423:45
Президент США Джо Байден назвал йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической группировкой. Об этом сообщило агентство Reuters.
Глава Белого дома пообещал продолжить наносить удары по хуситам. Байден заявил, что йеменское движение должно прекратить атаки на суда в Красном море.
США и Великобритания 12 января нанесли четыре авиаудара по объектам хуситов в столице Йемена Сане.
По данным СМИ, из-за атак йеменского движения стоимость перевозок по Суэцкому каналу увеличилась на 310%, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru