СМИ: Байден назвал хуситов террористической группировкой

Президент США Джо Байден назвал йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической группировкой. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Глава Белого дома пообещал продолжить наносить удары по хуситам. Байден заявил, что йеменское движение должно прекратить атаки на суда в Красном море.

США и Великобритания 12 января нанесли четыре авиаудара по объектам хуситов в столице Йемена Сане.

По данным СМИ, из-за атак йеменского движения стоимость перевозок по Суэцкому каналу увеличилась на 310%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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