Армия Израиля заявила о потере ХАМАС контроля над севером Газы

Палестинское движение ХАМАС больше не контролирует север сектора Газа, заявил в среду, 8 ноября, официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

ХАМАС: в секторе Газа уничтожено 136 единиц военной техники Израиля

По его словам, палестинцы продолжают перемещаться на юг сектора Газа, потому что понимают, что ХАМАС потеряло контроль над севером. Он отметил, что на юг анклава поставляются еда, вода и медикаменты.

«Сегодня мы видели, что порядка 50 тыс. жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг», - сказал Хагари в ходе брифинга.

Президент США Джо Баден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную гуманитарную паузу в Газе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных чиновников двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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