СМИ: Белый дом добивается смягчения санкционного законопроекта Грэма

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки повлиять на содержание законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Белого дома в последние недели тайно связывались с офисом сенатора, настаивая на смягчении ключевых положений документа. В частности, речь шла о формулировках, которые позволили бы администрации самостоятельно определять объекты санкционного давления, либо о замене обязательных формулировок на рекомендательные — что, по мнению собеседников WSJ, фактически нивелировало бы юридическую силу законопроекта.

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Инициатива Грэма, получившая поддержку более 80 сенаторов, предусматривает жесткие экономические меры, включая санкции против критически важных секторов российской экономики, а также 500-процентные пошлины на импорт из стран, продолжающих закупки нефти, газа, урана и других товаров из России.

Источники WSJ утверждают, что Дональд Трамп опасается негативного воздействия санкций на планы по восстановлению диалога с Москвой. Газета отмечает, что это не первая попытка администрации добиться включения в законопроекты формулировок, расширяющих полномочия президента, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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