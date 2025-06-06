СМИ: Белый дом добивается смягчения санкционного законопроекта Грэма

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает попытки повлиять на содержание законопроекта о санкциях против России, разработанного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Белого дома в последние недели тайно связывались с офисом сенатора, настаивая на смягчении ключевых положений документа. В частности, речь шла о формулировках, которые позволили бы администрации самостоятельно определять объекты санкционного давления, либо о замене обязательных формулировок на рекомендательные — что, по мнению собеседников WSJ, фактически нивелировало бы юридическую силу законопроекта.