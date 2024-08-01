Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа

Лидер боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад ад-Дейф ликвидирован в секторе Газа. Об этом заявила армия Израиля.

Отмечается, что Дейф погиб после удара израильских истребителей по району Хан-Юниса 13 июля.

«После оценки разведданных стало возможно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован», — указано в заявлении.

Накануне стало известно об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, напоминает 360.ru. Палестинское движение и иранские власти обвинили в произошедшем Израиль.

