Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа
Лидер боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад ад-Дейф ликвидирован в секторе Газа. Об этом заявила армия Израиля.
Отмечается, что Дейф погиб после удара израильских истребителей по району Хан-Юниса 13 июля.
«После оценки разведданных стало возможно подтвердить, что ад-Дейф был ликвидирован», — указано в заявлении.
Накануне стало известно об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, напоминает 360.ru. Палестинское движение и иранские власти обвинили в произошедшем Израиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru