СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС Хании

О гибели Хании стало известно 31 июля, ХАМАС заявило о причастности Израиля к смерти политического деятеля. Позже СМИ сообщили, что Ханию убили с помощью взрывного устройства, спрятанного в доме в Тегеране, где остановился политик.

«Разведывательная служба Израиля "Моссад" наняла иранских агентов службы безопасности, чтобы заложить взрывные устройства в трех отдельных комнатах дома», — пишет Telegraph.

Издание отмечает, что убийство Хании планировали еще в мае на похоронах погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси. Однако план не осуществили из-за большого числа людей и высокой вероятности неудачи.

По данным источников, убийство главы политбюро стало для спецслужб Ирана «унижением и огромной брешью в безопасности», в КСИР ведутся разбирательства.

