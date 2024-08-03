СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС Хании

Иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции по заданию израильской разведки заложили взрывчатку для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на неназванных работников КСИР.

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О гибели Хании стало известно 31 июля, ХАМАС заявило о причастности Израиля к смерти политического деятеля. Позже СМИ сообщили, что Ханию убили с помощью взрывного устройства, спрятанного в доме в Тегеране, где остановился политик.

«Разведывательная служба Израиля "Моссад" наняла иранских агентов службы безопасности, чтобы заложить взрывные устройства в трех отдельных комнатах дома», — пишет Telegraph.

Издание отмечает, что убийство Хании планировали еще в мае на похоронах погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси. Однако план не осуществили из-за большого числа людей и высокой вероятности неудачи.

По данным источников, убийство главы политбюро стало для спецслужб Ирана «унижением и огромной брешью в безопасности», в КСИР ведутся разбирательства.

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ФОТО: Abaca / ТАСС
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