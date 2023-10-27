Армия Израиля заявила о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира Западного батальона Хан-Юнис движения ХАМАС.
В собщении уточняется, что это Мадхат Мубашар, который был ликвидирован в результате ночного удара.
«Мадхат принимал участие в взрывных и снайперских атаках на израильское гражданское население и солдат ЦАХАЛа», - уточнили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru