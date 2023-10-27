Армия Израиля заявила о ликвидации командира одного из батальонов ХАМАС

В собщении уточняется, что это Мадхат Мубашар, который был ликвидирован в результате ночного удара.

«Мадхат принимал участие в взрывных и снайперских атаках на израильское гражданское население и солдат ЦАХАЛа», - уточнили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать предложенный командованием план наземной операции в секторе Газа и отложил ее проведение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

