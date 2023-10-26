Израильская армия заявила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильскими военными был уничтожен один из командиров разведслужбы палестинской радикальной организации ХАМАС.

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В сообщении уточняется, что это заместитель главы разведывательного управления движения Шади Баруд.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по заместителю главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду, который отвечал за планирование резни 7 октября», - указали в пресс-службе.

Ранее израильские военные арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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