Израильская армия заявила о ликвидации замглавы разведуправления ХАМАС
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что израильскими военными был уничтожен один из командиров разведслужбы палестинской радикальной организации ХАМАС.
В сообщении уточняется, что это заместитель главы разведывательного управления движения Шади Баруд.
«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по заместителю главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду, который отвечал за планирование резни 7 октября», - указали в пресс-службе.
Ранее израильские военные арестовали одного из основателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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