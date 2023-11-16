Израильские военные овладели портом в секторе Газа

Как отмечается, была проведена операция по захвату порта, в которой были задействованы бойцы израильского спецназа, 188 бронетанковой бригады и 13-й флотилии ЦАХАЛ.

В её рамках было уничтожено 10 шахт, в которых скрывались боевики палестинского движения ХАМАС.

«Все здания в районе порта были очищены», — уточняется в сообщении.

В армейской пресс-службе Израиля пояснили, что порт использовался боевиками ХАМАС в качестве тренировочной базы для морских десантников, чтобы затем совершать нападения на гражданские суда.

Ранее израильская армия обнаружила в больнице «Аш-Шифа» вооружение и штаб ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

