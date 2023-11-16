Израильские военные овладели портом в секторе Газа
Гавань сектора Газа полностью перешла под контроль израильской армии, сообщила пресс-служба армии обороны еврейского государства, передает ТАСС.
Как отмечается, была проведена операция по захвату порта, в которой были задействованы бойцы израильского спецназа, 188 бронетанковой бригады и 13-й флотилии ЦАХАЛ.
В её рамках было уничтожено 10 шахт, в которых скрывались боевики палестинского движения ХАМАС.
«Все здания в районе порта были очищены», — уточняется в сообщении.
В армейской пресс-службе Израиля пояснили, что порт использовался боевиками ХАМАС в качестве тренировочной базы для морских десантников, чтобы затем совершать нападения на гражданские суда.
Ранее израильская армия обнаружила в больнице «Аш-Шифа» вооружение и штаб ХАМАС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru