Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США

В Израиль в пятницу прилетит второй самолет с американскими боеприпасам для ЦАХАЛ, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит РИА Новости.

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Об этом он заявил в совместном заявлении с главой Пентагона Ллойдом Остином, который прибыл в страну ранее днем.

Ранее эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН назвал цели операции в секторе Газа.


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Афанасьева
ТЕГИ:ИзраильИерусалим

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