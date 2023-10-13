Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США

Об этом он заявил в совместном заявлении с главой Пентагона Ллойдом Остином, который прибыл в страну ранее днем.

Ранее эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН назвал цели операции в секторе Газа.



