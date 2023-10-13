Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
13 октября 202315:43
В Израиль в пятницу прилетит второй самолет с американскими боеприпасам для ЦАХАЛ, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. Его слова приводит РИА Новости.
Об этом он заявил в совместном заявлении с главой Пентагона Ллойдом Остином, который прибыл в страну ранее днем.
Ранее эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН назвал цели операции в секторе Газа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьник во Владивостоке умер от вдыхания газа из баллончика
- Госсекретарь США встретился с главой Палестины Аббасом
- Песков: Путин и Алиев не обсуждали экс-министра непризнанной НКР Варданяна
- Блогера Белоцерковскую снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
- Армия Израиля получит борт с боеприпасами из США
- Минкульт запретил показ фильма «Сказка» Сокурова в Москве
- МИД Венгрии: Транзит нефти из РФ в страну через Украину идет бесперебойно
- Деятельность немецкой организации ZOiS признана в России нежелательной
- Разговор Путина с Нетаньяху пока не планируется
- Минобороны России: Российские войска сбили украинский штурмовик Су-25
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru