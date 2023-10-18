Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС
Армия Израиля заявила, что ликвидировала командира противотанкового ракетного комплекса ХАМАС, а также представителя военно-морских сил (ВМС) движения.
Так, в Telegram-канале израильской армии сообщается, что также был ликвидирован «ответственный за руководство террористическими атаками» на Израиль из сектора Газа «торговец оружием».
Ранее, 18 октября, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera. По словам Абу-Марзука, ХАМАС не может отпустить заложников из-за интенсивных обстрелов Израиля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: Непогода помешала ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
- Захарова призвала Израиль доказать непричастность к удару по больнице в Газе
- Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями
- IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино
- Правоохранители обыскали жилища участников азербайджанской мафии
- Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
- Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС
- Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие
- СМИ: В России подорожало неофициальное кино
- «Парень, который меня подвинул»: Газманов похвалил певца SHAMAN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru