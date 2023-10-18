Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС

Так, в Telegram-канале израильской армии сообщается, что также был ликвидирован «ответственный за руководство террористическими атаками» на Израиль из сектора Газа «торговец оружием».

Ранее, 18 октября, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил о готовности отпустить гражданских заложников при прекращении огня. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al-Jazeera. По словам Абу-Марзука, ХАМАС не может отпустить заложников из-за интенсивных обстрелов Израиля, передает «Радиоточка НСН».

