В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выходивших из тоннеля боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС, выходивших из тоннеля в секторе Газа.

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Бой произошел в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез». После обнаружения группы боевиков солдаты ЦАХАЛ вступили с ними в столкновение, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что авиация нанесла удар по двум плацдармам боевиков.

Боевое крыло ХАМАС в воскресенье вновь обстреляло израильский город Тель-Авив. В движении назвали атаку ответом на убийства гражданского населения сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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