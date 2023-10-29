В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выходивших из тоннеля боевиков ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о ликвидации боевиков палестинского движения ХАМАС, выходивших из тоннеля в секторе Газа.
Бой произошел в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез». После обнаружения группы боевиков солдаты ЦАХАЛ вступили с ними в столкновение, сообщается в Telegram-канале израильской армии.
В ЦАХАЛ добавили, что авиация нанесла удар по двум плацдармам боевиков.
Боевое крыло ХАМАС в воскресенье вновь обстреляло израильский город Тель-Авив. В движении назвали атаку ответом на убийства гражданского населения сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru