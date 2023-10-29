В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выходивших из тоннеля боевиков ХАМАС

Бой произошел в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез». После обнаружения группы боевиков солдаты ЦАХАЛ вступили с ними в столкновение, сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В ЦАХАЛ добавили, что авиация нанесла удар по двум плацдармам боевиков.

Боевое крыло ХАМАС в воскресенье вновь обстреляло израильский город Тель-Авив. В движении назвали атаку ответом на убийства гражданского населения сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

