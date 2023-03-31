Генсек ОДКБ: Запад продолжает свою линию по эскалации ситуации на Украине
Страны Запада, поставляя Киеву всё более смертоносные виды вооружений, сводят на нет возможности мирного урегулирования путем переговоров. Об этом заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, передает RT.
По его словам, страны НАТО по-прежнему продолжают придерживаться своей линии на эскалацию ситуации на Украине.
Заявление Тасмагамбетова прозвучало в ходе открытой части расширенного совещания руководства секретариата и объединённого штаба ОДКБ.
Ранее, как сообщала НСН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что без Запада конфликт на Украине давно бы закончился.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru