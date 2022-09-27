Украина хочет, чтобы страны предупредили РФ об ответе на применение ядерного оружия
Украина считает, что другие страны должны предупредить РФ об ответных действиях на использование ядерного оружия. Об этом заявил главы офиса президента Украины Подоляк, передаёт ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ примет любые меры для защиты своих территорий. В настоящее время проводятся референдумы в ряде украинских территорий об их вхождении в состав России.
Между тем, во вторник США заявили, что не будут возвращать против применения Киевом западного оружия на территориях, где пройдут референдумы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru