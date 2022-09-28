В Польше пригрозили России в случае применения ядерного оружия на Украине

Страны НАТО оперативно отреагируют и ударят по России, если Москва примет решение использовать ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в эфире NBC News.

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«[Президент России] Владимир Путин, насколько нам известно, не планирует нападать на НАТО, а может ударить тактическим ядерным оружием по Украине», — указал министр.

По словам Рау, Североатлантический альянс должен отреагировать на такую атаку «обычным способом», пишет РИА ФАН. При этом ответ альянса должен стать «разрушительным», отмечает телеканал «360».

Между тем в США заявили об отсутствии признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия. В связи с этим Пентагон не намерен повышать степень готовности своих атомных боезарядов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссияПольша
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