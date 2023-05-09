Антонов: США грозили аннулированием паспортов желавшим посетить Россию ветеранам
Американские власти угрожали аннулировать паспорта ветеранам Второй мировой войны из США, которые хотели посетить Москву, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
По его словам, второй год подряд сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы, на которых оказывалось давление со стороны властей.
Дипломат указал, что американские ветераны долго ждали поездки в Москву в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году «это будет сделать труднее».
Ранее в Кремле заявили, что подготовка к Параду Победы на Красной площади продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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