По его словам, второй год подряд сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы, на которых оказывалось давление со стороны властей.

Дипломат указал, что американские ветераны долго ждали поездки в Москву в надежде увидеть собратьев по оружию, поскольку в следующем году «это будет сделать труднее».

Ранее в Кремле заявили, что подготовка к Параду Победы на Красной площади продолжается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

