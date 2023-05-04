Путин выступит на параде Победы 9 мая

Военный парад в День победы 9 мая в российской столице состоится без каких-либо урезаний программы или ограничений, на нем выступит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал возможность каких-либо изменений в программе парада в связи с вчерашней попыткой атаки беспилотников на Кремль. Как уточнил пресс-секретарь президента, после этого там будут реализованы дополнительные меры безопасности, это касается и парада 9 мая.

Между тем, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, известный своими скандальными заявлениями, предложил сформировать эскадрилью из орлов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по задумке парламентария, такие живые перехватчики будут защищать важные объекты инфраструктуры.

