Песков: Подготовка к параду Победы продолжается

Подготовка к Параду Победы на Красной площади продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин выступит на параде Победы 9 мая

«Готовимся к параду», — указал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь не стал раскрывать подробности выступления президента Владимира Путина на Красной площади, призвав дождаться мероприятия.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на параде 9 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДень ПобедыПарад ПобедыДмитрий Песков

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