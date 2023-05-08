Песков: Подготовка к параду Победы продолжается
8 мая 202312:07
Подготовка к Параду Победы на Красной площади продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Готовимся к параду», — указал представитель Кремля.
При этом пресс-секретарь не стал раскрывать подробности выступления президента Владимира Путина на Красной площади, призвав дождаться мероприятия.
Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на параде 9 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru