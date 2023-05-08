Песков: Подготовка к параду Победы продолжается

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«Тяжелая поступь рока». В России призывают к жесткой реакции на организованные Украиной теракты

В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией честными и прозрачными

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В МИД Китая предупредили ЕС о последствиях введения санкций «за помощь России»

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Не просто бомба. На Украине пересматривают планы контрнаступления из-за российского оружия

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Подозреваемый в покушении на Прилепина арестован

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на параде 9 мая, напоминает Telegram-канал « Радиоточка НСН ».

При этом пресс-секретарь не стал раскрывать подробности выступления президента Владимира Путина на Красной площади, призвав дождаться мероприятия.

Подготовка к Параду Победы на Красной площади продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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