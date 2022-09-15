Антонов: поставки Украине баллистических ракет могут привести к конфликту РФ и США
Поставки Киеву со стороны Соединенных Штатов баллистических ракет ATACMS дальностью до 300 километров могут привести к прямому втягиванию Вашингтона в военный конфликт с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, если подобное оружие попадет в руки Украины, то в область его поражения попадут крупные российские города, объекты промышленности и транспортной инфраструктуры. Как напомнил дипломат, украинские военные стабильно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые Киев считал частью Украины.
Напомним, власти Украины намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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