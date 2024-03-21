Антонов: Очередные санкции со стороны США - демонстрация бессилия
Очередные ограничительные меры в отношении россиян и компаний, которые ввели американские власти, демонстрируют разочарование Вашингтона в своих надеждах воздействовать на российское общество через релокантов и предателей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.
По его словам, россияне продемонстрировал в ходе прошедших выборов президента РФ свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире.
Ранее Министерство финансов США расширило черный список российских граждан и организаций. В этот раз реестр пополнили две новых организации и два российских гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru