Антонов: Очередные санкции со стороны США - демонстрация бессилия

Очередные ограничительные меры в отношении россиян и компаний, которые ввели американские власти, демонстрируют разочарование Вашингтона в своих надеждах воздействовать на российское общество через релокантов и предателей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.

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По его словам, россияне продемонстрировал в ходе прошедших выборов президента РФ свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире.

Ранее Министерство финансов США расширило черный список российских граждан и организаций. В этот раз реестр пополнили две новых организации и два российских гражданина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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