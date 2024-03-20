США расширили санкционный список против России

В этот раз реестр пополнили две новых организации и два российских гражданина. В частности, Илья Гамбашидзе, Николай Тупикин, а также Агентство социального проектирования и ГК «Структура».

Теперь американским гражданам запрещено вести какие-либо дела с этими физическими и юридическими лицами. Активы, попавших в «черный список», на территории США замораживаются.

Ранее США ввели санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

