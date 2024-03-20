СМИ: Турция и США разработали новую систему по антироссийским санкциям

До этого некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из РФ, которые хотят завести карточку.

При этом проблема с платежами из России на фоне новых санкций США становится критической для турецких экспортеров, поэтому они попросили облегчить способ расчетов для получения оплаты за поставленные товары. . Об этом пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники в деловой среде.

Местные экспортеры просят в качестве исключения внести Россию в список стран, в расчетах за экспорт с которыми необязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. На данный момент в этом списке 33 государства, передает «Радиоточка НСН».



