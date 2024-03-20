СМИ: Турция и США разработали новую систему по антироссийским санкциям

Турция и США разработали новую систему по антироссийским санкциям, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Утверждается, что теперь американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

Схема призвана исправить ситуацию, когда турецкие компании, подозреваемые в ведении коммерческой деятельности с РФ, сразу и без проведения расследования попадали в санкционные списки США.

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До этого некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из РФ, которые хотят завести карточку.

При этом проблема с платежами из России на фоне новых санкций США становится критической для турецких экспортеров, поэтому они попросили облегчить способ расчетов для получения оплаты за поставленные товары. . Об этом пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники в деловой среде.

Местные экспортеры просят в качестве исключения внести Россию в список стран, в расчетах за экспорт с которыми необязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. На данный момент в этом списке 33 государства, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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