Антитела к «омикрону» найдены у оленей в США

Антитела к новой разновидности COVID-19 «омикрон» найдены учеными в США, сообщает «РЕН ТВ».

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Установлено, что у 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя были положительные тесты на наличие антител к коронавирусу. Как говорят ученые, это указывает на предшествующее заражение.

Отмечается, что после секвенирования полного генома стало ясно, что среди изученных ими оленей распространяется «омикрон»-штамм. Специалисты выразили опасения в том, что новые мутации инфекции могут появляться и распространяться среди животных.

Устранить коронавирус невозможно, но можно надеяться на то, что в скоро получится отказаться от ограничений по COVID-19. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

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ФОТО: олени
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусСША
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