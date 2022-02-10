Антитела к «омикрону» найдены у оленей в США

Установлено, что у 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя были положительные тесты на наличие антител к коронавирусу. Как говорят ученые, это указывает на предшествующее заражение.

Отмечается, что после секвенирования полного генома стало ясно, что среди изученных ими оленей распространяется «омикрон»-штамм. Специалисты выразили опасения в том, что новые мутации инфекции могут появляться и распространяться среди животных.

Устранить коронавирус невозможно, но можно надеяться на то, что в скоро получится отказаться от ограничений по COVID-19. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

