Антитела к «омикрону» найдены у оленей в США
Антитела к новой разновидности COVID-19 «омикрон» найдены учеными в США, сообщает «РЕН ТВ».
Установлено, что у 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя были положительные тесты на наличие антител к коронавирусу. Как говорят ученые, это указывает на предшествующее заражение.
Отмечается, что после секвенирования полного генома стало ясно, что среди изученных ими оленей распространяется «омикрон»-штамм. Специалисты выразили опасения в том, что новые мутации инфекции могут появляться и распространяться среди животных.
Устранить коронавирус невозможно, но можно надеяться на то, что в скоро получится отказаться от ограничений по COVID-19. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Антитела к «омикрону» найдены у оленей в США
- Врач объяснил, как триметазидин мог оказаться в крови Валиевой
- Новые митинги в Казахстане: люди требуют повысить зарплату
- Моргенштерн прокомментировал новое дело о наркотиках из-за тату
- Тренер Валиевой посоветовала СМИ «заткнуться»
- Число заражений коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза
- В ЕК заявили, что половина населения мира вакцинирована против коронавируса
- В штате Нью-Йорк отменят масочный режим в помещениях с 11 февраля
- Более 5 тысяч фур встали на границе Белоруссии со странами ЕС
- Грызлов: Киев продолжает стягивать войска к Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru