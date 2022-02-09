Врач назвал новый болезненный симптом «омикрона»

Как отметил медик, при таком симптоме «болит все тело».

«Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — подчеркнул врач.

В свою очередь, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может быть последствием поражения периферических нервов. Кроме боли, пациент может чувствовать онемение, покалывание или холод в разных частях тела, пишет РИА ФАН.

