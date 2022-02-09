Врач назвал новый болезненный симптом «омикрона»
Пациенты, зараженные штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», стали жаловаться на повышенную чувствительность — гиперестезию. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.
Как отметил медик, при таком симптоме «болит все тело».
«Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — подчеркнул врач.
В свою очередь, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может быть последствием поражения периферических нервов. Кроме боли, пациент может чувствовать онемение, покалывание или холод в разных частях тела, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Врач назвал новый болезненный симптом «омикрона»
- СМИ рассказали, как Байден называет в частных беседах Путина, Макрона и Джонсона
- СМИ: Против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков
- Постпред РФ: «Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в ЕС
- Атака Израиля на Сирию: есть погибшие и раненые
- Шольц выразил солидарность с Францией и Польшей по Украине
- В ЕС не согласились с данными о «стремлении» РФ захватить Украину – Боррель
- В Бразилии подтвердили попытку США сорвать визит Болсонару в Москву
- В Италии отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе
- СМИ: ЕС не желает отключать Россию от SWIFT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru