Главный инфекционист США: Искоренить коронавирус невозможно
Устранить коронавирус невозможно, но можно надеяться на то, что в скоро получится отказаться от ограничений по COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.
По его словам, это удастся сделать, когда достаточное количество людей будут вакцинированы, или у них появится защита от предыдущей инфекции.
При этом Фаучи подчеркнул, что скорее всего каждому американцу не понадобится регулярная ревакцинация. Так, добавил он, здоровые молодые люди смогут ревакцинироваться только каждые четыре-пять лет.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Высокая заболеваемость коронавирусом в России не приведет к остановке пандемии, и придется вновь вакцинироваться.
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