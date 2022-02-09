Главный инфекционист США: Искоренить коронавирус невозможно

Устранить коронавирус невозможно, но можно надеяться на то, что в скоро получится отказаться от ограничений по COVID-19. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

По его словам, это удастся сделать, когда достаточное количество людей будут вакцинированы, или у них появится защита от предыдущей инфекции.