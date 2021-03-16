«Антиреклама хуже некуда!» Вакцина AstraZeneca разделила мир
На фоне сообщений об осложнениях и смертях после вакцинации препаратом АstraZenecа за границей все больше склонны доверять российской вакцине «Спутник V».
Два десятка стран, в том числе почти вся Европа, приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом британско-шведской компании АstraZeneca.
На фоне сообщений о случаях тромбоэмболии и тромбоза у получивших препарат, Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин 16 марта рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью его применения, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Между тем, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила на брифинге, что организация рекомендует продолжать использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения, поскольку преимущества от его использования превышают возможные риски.
Более того, некоторые страны продолжают вакцинацию этим препаратом, ссылаясь на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам. Там убеждены, что препарат не увеличивает риска образования тромбов. Так, например, министр здравоохранения Украины Максим Степанов накануне назвал препарат компании AstraZeneca «абсолютно безопасным». Власти Канада и Австрии пока тоже планируют продолжить использование вакцины AstraZeneca. Применение препарата через месяц планируют одобрить и в США.
В то же время Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.
«Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов. Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает. Не знаю, может быть, они сделали такую неудачную вакцину, но это, конечно, такая антиреклама, что дальше некуда ехать, согласитесь», - отметил он.
В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что некоторые вакцины действительно могут привести к тромбозам, но случаи бывают спорными.
«Вероятно, у людей были факторы риска для тромбообразования. Конечно, тромб всегда опасен, это может просто закончиться смертью, но все зависит от масштабов. Ни одна прививка не является на 100% безопасной. Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут, и думаю, что со "Спутником V" тоже, тем более, что AstraZeneca тоже создана на базе аденовируса», - рассказал врач.
И если о побочных эффектах от европейской вакцины сейчас говорят повсеместно, то к «Спутнику V» нареканий ни у привившихся, ни у медиков нареканий пока не возникает. Вполне вероятно, что российский препарат будет зарегистрирован на европейском рынке.
Политолог Александр Рар в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», заявил, что это произойдет в ближайшие 2-3 недели:
«Вакцина пройдет все проверки и получит все сертификаты. После этого многие страны, включая Германию, смогут начать производство этой вакцины на своей территории. Я не вижу никаких преград для этого. Объективно нужно сказать, да, против «Спутника» выступали некоторые антироссийские силы, но сейчас Европе нужна вакцина, и китайская, и российская, потому что есть катастрофическая нехватка европейской. Тем более, что население в Европе старое и смертность его не снижается. Так что все будет», - уверен политолог.
На данный момент российская вакцина «Спутник V» одобрена уже в 50 странах.
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