«Антиреклама хуже некуда!» Вакцина AstraZeneca разделила мир

В то же время Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

«Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов. Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает. Не знаю, может быть, они сделали такую неудачную вакцину, но это, конечно, такая антиреклама, что дальше некуда ехать, согласитесь», - отметил он.

В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что некоторые вакцины действительно могут привести к тромбозам, но случаи бывают спорными.

«Вероятно, у людей были факторы риска для тромбообразования. Конечно, тромб всегда опасен, это может просто закончиться смертью, но все зависит от масштабов. Ни одна прививка не является на 100% безопасной. Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут, и думаю, что со "Спутником V" тоже, тем более, что AstraZeneca тоже создана на базе аденовируса», - рассказал врач.

И если о побочных эффектах от европейской вакцины сейчас говорят повсеместно, то к «Спутнику V» нареканий ни у привившихся, ни у медиков нареканий пока не возникает. Вполне вероятно, что российский препарат будет зарегистрирован на европейском рынке.

Политолог Александр Рар в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», заявил, что это произойдет в ближайшие 2-3 недели:

«Вакцина пройдет все проверки и получит все сертификаты. После этого многие страны, включая Германию, смогут начать производство этой вакцины на своей территории. Я не вижу никаких преград для этого. Объективно нужно сказать, да, против «Спутника» выступали некоторые антироссийские силы, но сейчас Европе нужна вакцина, и китайская, и российская, потому что есть катастрофическая нехватка европейской. Тем более, что население в Европе старое и смертность его не снижается. Так что все будет», - уверен политолог.

На данный момент российская вакцина «Спутник V» одобрена уже в 50 странах.

