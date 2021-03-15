США беспомощны. В Германии назвали сроки регистрации «Спутник V» в Европе

«Я внимательно слежу за ситуацией и вижу, что все европейские страны позитивно оценивают применение Спутник V». Я думаю, что в ближайшие дни или 2-3 недели, не позже, эту вакцину допустят в Европу, потому что она пройдет все проверки и получит все сертификаты. После этого многие страны, включая Германию, смогут начать производство этой вакцины на своей территории. Я не вижу никаких преград для этого. Объективно нужно сказать, да, против «Спутника» выступали некоторые антироссийские силы, но сейчас Европе нужна вакцина, и китайская, и российская, потому что есть катастрофическая нехватка европейской. Тем более, что население в Европе старое и смертность его не снижается. Так что все будет», - уверен политолог.

При этом оптимизм Рара ограничивается тем пониманием, что США приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

«Естественно, что Америка будет пытаться препятствовать этому, также как и строительству газопровода «Северный поток-2». Но как сейчас можно давить на европейцев? Так что будет и «Северный поток-2», и вакцина. Да, отдельные страны, такие как Польша, Украина и Литва, или в целом Прибалтика откажется, но и в Прибалтике достаточно много русских меньшинств, которые будут требовать для себя этой вакцины. Эти отказы не будут мотивированы медицинскими или научными соображениями, а только политическими или русофобскими соображениями», - полагает политолог.

Что касается увязки между признанием в Европе российской вакцины и отменой санкций против России, то здесь Рар также видит некоторые перспективы.

«Почему нет? Конечно, мы же знаем, что от санкций Европа вообще хочет отделаться, потому что страдают западные фирмы. Они страдают и от ответных российских санкций, в то время как Россия от европейских почти не страдает. Европейцы надеются, что Россия уберет свои санкции, но они понимают, что для этого им надо отменить свои. Но тут действует идеологический принцип, это вопрос либеральных ценностей. Пока Россия не отдаст Украине Крым и не решит проблему Донбасса, санкции останутся. Но новых санкций применять не будут», – полагает эксперт.

Румыния и Венгрия ранее зарегистрировали «Спутник V» для использования на своей территории. Европейское агентство по лекарственным средствам 9 февраля завершило предварительные консультации с разработчиками. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, процесс регистрации вакцины в Европе может занять весь март.