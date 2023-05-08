Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки
8 мая 202305:19
В настоящее время есть надежда на продление зерновой сделки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.
По его словам, шансы на это есть. Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые усилия.
Как стало известно ранее, эксперты критикуют зерновую сделку с участием России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru