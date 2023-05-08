Анкара выразила надежду на продление зерновой сделки

В настоящее время есть надежда на продление зерновой сделки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына.

СМИ: Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

По его словам, шансы на это есть. Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые усилия.

Как стало известно ранее, эксперты критикуют зерновую сделку с участием России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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