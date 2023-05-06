СМИ: Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении

По данным издания, планировавшееся 5 мая обсуждение зерновой инициативы с участием представителей России, Украины, Турции и ООН перенесли на следующую неделю. Вместо переговоров стороны провели предварительные технические обсуждения.

Как отметили представители Турции, встречу отложили из-за необходимости провести совещание с техническим персоналом четырех сторон соглашения. Позже стало известно, что участники мероприятия обсудили повестку грядущих переговоров и ряд технических аспектов.

Накануне СМИ сообщили, что участники зерновой сделки не обсуждают конкретных сроков продления ее действия. Стороны рассматривают вопрос устранения проблем для беспрепятственной работы механизма, в том числе, для экспорта российской продукции.

