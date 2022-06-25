СМИ: Запад не ожидал масштабных последствий для себя от антироссийских санкций
США и их партнеры в Европе не ожидали экономического давления, с которым столкнулись после введения санкций в отношении России. Об этом пишет The New York Times.
В частности, в западных странах на фоне отказа или планов по сокращению импорта нефти из РФ резко выросли цены на энергоносители. При этом Россия лишь увеличивает доходы от продажи нефти и газа.
Как указал вице-президент Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайс, западная экономика оказалась более уязвимой, чем предполагали правительства в США и Европе.
The New York Times считает, что воспользоваться ситуацией и «извлечь выгоду» из растущей стоимости жизни сможет Республиканская партия США на осенних промежуточных выборах в конгресс.
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