СМИ: Запад не ожидал масштабных последствий для себя от антироссийских санкций

В частности, в западных странах на фоне отказа или планов по сокращению импорта нефти из РФ резко выросли цены на энергоносители. При этом Россия лишь увеличивает доходы от продажи нефти и газа.

Как указал вице-президент Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайс, западная экономика оказалась более уязвимой, чем предполагали правительства в США и Европе.

The New York Times считает, что воспользоваться ситуацией и «извлечь выгоду» из растущей стоимости жизни сможет Республиканская партия США на осенних промежуточных выборах в конгресс.

