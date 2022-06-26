Великобритания, США и еще две страны запретят импортировать золото из России
Великобритания, США, Канада и Япония хотят запретить импортировать золото из России. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.
При этом отмечается, что изменения не коснутся уже приобретенного драгоценного металла.
До этого RT сообщил, что США намерены договориться с G7 о запрете на импорт вновь добытого золота из России.
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Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в рамках следующего пакета санкций ЕС может сделать российское золото неликвидным, но это никак не отразится на глобальном рынке и золотовалютных резервах страны, и Россия почти не реализовывала золото в Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru