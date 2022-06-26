Великобритания, США и еще две страны запретят импортировать золото из России

Великобритания, США, Канада и Япония хотят запретить импортировать золото из России. Об этом сообщили в канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона.

При этом отмечается, что изменения не коснутся уже приобретенного драгоценного металла.

До этого RT сообщил, что США намерены договориться с G7 о запрете на импорт вновь добытого золота из России.