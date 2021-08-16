Талибы заявили об окончании 20-летней войны. Но будет ли мир?
Опрошенные НСН эксперты настаивают на том, что действия талибов в Афганистане прямой угрозы для России не несут.
Разгоревшаяся 20 лет назад в Афганистане война окончена. С таким заявлением выступил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) Мухаммед Наим. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил представитель талибов.
Наим добавил, что жителям страны и иностранным дипломатам обеспечат безопасность. Кроме того, представители радикального движения гарантируют защиту афганским политическим деятелям и готовы к диалогу с ними.
Ранее сегодня власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте госдепа США. Обращение поддержали, в том числе, Соединённые штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина.
Комментируя происходящие в Афганистане события, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут.
«Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.
В свою очередь, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, с какими проблемами столкнутся талибы, которым удалось прийти к власти.
«Им придется потратить достаточно значительное время на воссоединение страны под своей властью. Это будет достаточно долгий процесс. Не факт, что им удастся достаточно быстро установить контроль над всеми регионами и полевыми командирами. Это не значит, что после победы они не передерутся между собой. Поскольку в составе талибов имеются разные группировки, разные лидеры. Сейчас они выступают достаточно монолитно, но после победы они с высокой долей вероятности будут выяснять, кто из них более верен Аллаху и так далее. Однако через какое-то время им удастся утрясти свои проблемы, и Афганистан станет точкой, которая будет выбрасывать из себя во все стороны отряды исламистов, которые больше ничего не умеют и не желают делать, нежели воевать», - заявил собеседник НСН.
При этом он не исключил, что часть правительственных сил после попытается вести вооруженную борьбу против талибов.
«Через какое-то время, полагаю, возникнут новые очаги сопротивления, уже представители нынешней власти и вооруженные силы частично уйдут в горы и начнут такую же партизанскую войну против талибов, какую талибы вели против Соединенных Штатов и возглавляемой ими коалиции. И талибам, учитывая, что у них нет ни авиации, ни достаточных запасов военной техники, будут очень непросто вести контрпартизанскую войну», - заметил экс-министр обороны ДНР.
В свою очередь, 9 июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сказал в комментарии «Радиоточке НСН», что Москве совсем невыгодно, чтобы талибы захватили весь Афганистан.
В конце июля Кабулов говорил, что Москва готова к сценарию полного захвата власти в Афганистане талибами, но вряд ли он будет реализован.
«Во-первых, мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло… Мы прорабатывали и просчитывали в своем анализе различные варианты… значит, мы к этому готовы», - заявлял тогда Кабулов.
Однако первая половина августа ознаменовалась целой серией громких побед талибов.
В минувший четверг, 12 августа, они объявили о взятии Кандагара, что, по мнению BBC, является их «стратегической победой». Кроме того, в этот же день, талибы сообщили о захвате городов Герат (центр одноименной провинции), Газни (центр одноименной провинции), Таринкот (столица провинции Урузган) и Лашкаргах (столица провинции Гильменд).
Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил в социальных сетях, что они контролируют четыре афганские провинции: Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис. Также боевики «Талибана» заняли президентский дворец в Кабуле и объявили о полном контроле над столицей Афганистана.
В свою очередь, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. По разным данным, он мог улететь в Таджикистан, Оман или Узбекистан. Точное его местонахождение пока неизвестно. Между тем, «Талибан» отказался принимать власть от Ашрафа Гани, бежавшего из страны, сообщил источник в президентском дворце.
Стороны раздумывают над «ответственной и мирной» передаче власти, в частности, от экс-президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы, который был соперником Гани на выборах.
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