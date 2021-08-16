Талибы заявили об окончании 20-летней войны. Но будет ли мир?

Разгоревшаяся 20 лет назад в Афганистане война окончена. С таким заявлением выступил официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) Мухаммед Наим. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы достигли того, что должны иметь по праву, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — отметил представитель талибов.

Наим добавил, что жителям страны и иностранным дипломатам обеспечат безопасность. Кроме того, представители радикального движения гарантируют защиту афганским политическим деятелям и готовы к диалогу с ними.

Ранее сегодня власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте госдепа США. Обращение поддержали, в том числе, Соединённые штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина.

Комментируя происходящие в Афганистане события, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут.

«Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.