Американским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Афганистана

В США управление гражданской авиации запретило американским авиаперевозчикам совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения, передает CNN.

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Лайнеры гражданской авиации могут облетать Афганистан рядом с восточной границей.

Ранее в Пентагоне заявили, что войска США выведены из страны, а Вашингтон больше не контролирует воздушное движение в аэропорту Кабула.

Министерство обороны США считает, что американским военным следует готовиться к новым угрозам для аэропорта воздушной гавани.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперевозкиАвиаперелетыАфганистан
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