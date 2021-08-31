Американским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Афганистана
В США управление гражданской авиации запретило американским авиаперевозчикам совершать полеты над большей частью Афганистана без специального разрешения, передает CNN.
Лайнеры гражданской авиации могут облетать Афганистан рядом с восточной границей.
Ранее в Пентагоне заявили, что войска США выведены из страны, а Вашингтон больше не контролирует воздушное движение в аэропорту Кабула.
Министерство обороны США считает, что американским военным следует готовиться к новым угрозам для аэропорта воздушной гавани.
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