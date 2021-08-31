Американским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Афганистана

Лайнеры гражданской авиации могут облетать Афганистан рядом с восточной границей.

Ранее в Пентагоне заявили, что войска США выведены из страны, а Вашингтон больше не контролирует воздушное движение в аэропорту Кабула.

Министерство обороны США считает, что американским военным следует готовиться к новым угрозам для аэропорта воздушной гавани.

