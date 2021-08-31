Талибы* празднуют уход США из Афганистана с оружием в руках
31 августа 202101:39
Боевики из запрещенного в России движения «Талибан» устраивают в Кабуле салюты из автоматического оружия, отмечая, таким образом вывод американских войск из Афганистана, передает CNN.
В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе можно заметить следы от трассирующих пуль.
Ранее Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана, где власть была захвачена талибами. США также завершили свою военную миссию,
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru