Талибы* празднуют уход США из Афганистана с оружием в руках

Боевики из запрещенного в России движения «Талибан» устраивают в Кабуле салюты из автоматического оружия, отмечая, таким образом вывод американских войск из Афганистана, передает CNN.

США заявили о высоком риске террористической угрозы в Афганистане

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе можно заметить следы от трассирующих пуль.

Ранее Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана, где власть была захвачена талибами. США также завершили свою военную миссию,

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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