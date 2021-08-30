Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана

Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана, где власть была захвачена талибами. Об этом сообщает ТАСС.

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Как объявил генерал Кеннет Маккензи, США также завершили свою военную миссию, начавшуюся в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:ПентагонАфганистан
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