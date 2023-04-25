В Минобороны Великобритании заявили, что Украине направили снаряды для Challenger 2
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, сообщает ТАСС.
В письменных ответах представителю шотландской партии «Альба» Кенни Макаскиллу он указал, что это, в том числе, боеприпасы с обедненным ураном, использование которых Великобритания не отслеживает.
Хиппи также указал, что у Лондона нет каких-либо обязательств по ликвидации последствий их применения.
«По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов... Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине», - написал Хиппи.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти постараются разместить в стране производство боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru