Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России

Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен заявил, что бойцы ВСУ должны перестать сражаться за Запад и его «марионетку», украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Twitter.

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По его словам, украинские военные должны перейти на сторону россиян, поскольку Россия сможет «освободить Украину от влияния Запада и объединить сломленный народ».

По словам Дрейвена, украинские военные рискуют стать всего лишь «лежачим полицейским» на пути России. Он призвал украинцев не жертвовать жизнями ради западных стран и предположил, что многие солдаты ВСУ понимают, что киевский режим не собирается как-либо помогать им.

Ранее в США признали преимущество Москвы в российско-украинском конфликте. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияСШАВСУ
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