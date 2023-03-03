Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
Ветеран американских Вооруженных сил Ноктис Дрейвен заявил, что бойцы ВСУ должны перестать сражаться за Запад и его «марионетку», украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в Twitter.
По его словам, украинские военные должны перейти на сторону россиян, поскольку Россия сможет «освободить Украину от влияния Запада и объединить сломленный народ».
По словам Дрейвена, украинские военные рискуют стать всего лишь «лежачим полицейским» на пути России. Он призвал украинцев не жертвовать жизнями ради западных стран и предположил, что многие солдаты ВСУ понимают, что киевский режим не собирается как-либо помогать им.
Ранее в США признали преимущество Москвы в российско-украинском конфликте. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru