«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — считает экс-разведчик

Риттер указал, что украинские военные истощат запасы боеприпасов к лету. При этом НАТО уже сможет восполнить их, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, американский офицер высказал мнение, что вскоре Россия «будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киев оказался в гораздо более опасной ситуации, чем принято считать в западных странах, отмечает RT.

