Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина уже проиграла России
Украина проиграла в борьбе с Россией, несмотря на заверения Запада. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с изданием Mysl Polska.
«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — считает экс-разведчик
Риттер указал, что украинские военные истощат запасы боеприпасов к лету. При этом НАТО уже сможет восполнить их, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, американский офицер высказал мнение, что вскоре Россия «будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киев оказался в гораздо более опасной ситуации, чем принято считать в западных странах, отмечает RT.
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