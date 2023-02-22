Экс-разведчик США Риттер заявил, что Украина уже проиграла России

Украина проиграла в борьбе с Россией, несмотря на заверения Запада. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с изданием Mysl Polska.

Подполковник США Дэвис предупредил о более опасной ситуации для ВСУ, чем считается

«Все кончено. Независимо от заявлений на Западе по поводу России, все уже знают, что Украина побеждена», — считает экс-разведчик

Риттер указал, что украинские военные истощат запасы боеприпасов к лету. При этом НАТО уже сможет восполнить их, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, американский офицер высказал мнение, что вскоре Россия «будет стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Киев оказался в гораздо более опасной ситуации, чем принято считать в западных странах, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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