В США признали преимущество Москвы в конфликте вокруг Украины
В конфликте вокруг Украины преимущество в настоящее время на стороне Москвы, сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, украинским Вооруженным силам требуется как можно быстрей передать все имеющееся у западных стран оружие, чтобы спасти разрушенную бывшую советскую республику. При этом российский лидер Владимир Путин сделал ставку на то, что время на стороне РФ.
Отмечается, что российская экономика переходит на рельсы военного времени и наращивает производство артиллерии и боеприпасов. В результате Москва готова к затяжному конфликту, а Киев — нет.
Ранее в США политик Деррик Эванс потребовал отправить на Украину американцев, которые проголосовали за финансовую помощь бывшей советской республике.
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