Американский суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа
Суд потребовал от американского правительства опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в постановлении инстанции.
Отмечается, что версия письменных показаний должна быть опубликована 26 августа.
Ранее бывший президент потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.
Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья экс-президента США Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах
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