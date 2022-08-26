Американский суд потребовал объяснить обыск в имении Трампа

Суд потребовал от американского правительства опубликовать отредактированную версию причин обыска в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа, говорится в постановлении инстанции.

Трамп заявил о «краже» ФБР его паспортов при обыске в его доме

Отмечается, что версия письменных показаний должна быть опубликована 26 августа.

Ранее бывший президент потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.

Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья экс-президента США Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах

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ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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