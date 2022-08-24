Архивист: Трамп вывез более ста документов с секретной информацией
Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья экс-президента США Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное письмо государственного архивиста США Дебры Уолл.
По ее словам, ряд документов включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа. В письме идет речь о материалах, которые были изъяты в поместье политика еще в январе 2022 года. Трамп вывез их из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, где в августе прошли обыски ФБР.
Среди документов оказалась переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном и послание бывшего президента Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику Трампу.
Ранее бывший президент сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия.
Также политик потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.
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