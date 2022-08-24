Архивист: Трамп вывез более ста документов с секретной информацией

По ее словам, ряд документов включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа. В письме идет речь о материалах, которые были изъяты в поместье политика еще в январе 2022 года. Трамп вывез их из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, где в августе прошли обыски ФБР.

Среди документов оказалась переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном и послание бывшего президента Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику Трампу.

Ранее бывший президент сообщил, что в ходе обыска ФБР изъяло три его паспорта, у одного из которых истек срок действия.

Также политик потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.

