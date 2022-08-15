Трамп потребовал вернуть бумаги, изъятые при обыске в его имении

По словам экс-президента, федералы забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти, когда глава государства имеет право не раскрывать определенную информацию.

Напомним, агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Что именно содержится в документах, не уточняется.

