Трамп потребовал вернуть бумаги, изъятые при обыске в его имении

Бывший американский лидер Дональд Трамп потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований, заявил политик в соцсети Truth Social.

Адвокат Трампа заявлял об отсутствии у политика секретных документов

По словам экс-президента, федералы забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти, когда глава государства имеет право не раскрывать определенную информацию.

Напомним, агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Что именно содержится в документах, не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАФБРДональд Трамп
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