Американский профессор предрек миру бесконечные войны из-за амбиций Вашингтона
Конфликты продолжат вспыхивать по всей планете, предупредил профессор экономики из США Ричард Вольф. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной новых войн станет стремление Соединенных Штатов сохранить гегемонию, полагает профессор.
Он отметил, что за последние 30 лет доля США в мировом ВВП упала с 21 до 15,7%. При этом доля Китая выросла более чем в четыре раза - с 4,3 до 18,6%, уточнил Вольф.
По его мнению, рост экономической мощи Китая меняет баланс сил в мире. США будут пытаться удержать гегемонию и продолжат развязывать войны, поделился мнением профессор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты задуматься над последствиями их агрессивных действий. Она предупредила о риске прямого военного столкновения, передает НСН.
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