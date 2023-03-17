Американский профессор предрек миру бесконечные войны из-за амбиций Вашингтона

Причиной новых войн станет стремление Соединенных Штатов сохранить гегемонию, полагает профессор.

Он отметил, что за последние 30 лет доля США в мировом ВВП упала с 21 до 15,7%. При этом доля Китая выросла более чем в четыре раза - с 4,3 до 18,6%, уточнил Вольф.

По его мнению, рост экономической мощи Китая меняет баланс сил в мире. США будут пытаться удержать гегемонию и продолжат развязывать войны, поделился мнением профессор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты задуматься над последствиями их агрессивных действий. Она предупредила о риске прямого военного столкновения, передает НСН.

