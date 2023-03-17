Захарова предупредила США о риске прямого конфликта с Россией
США необходимо задуматься о последствиях «своих все более агрессивных действий». Об этом говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Действия Соединенных Штатов могут привести к прямому военному столкновению с Россией, предупредила Захарова. По ее мнению, конфликт приведет к провалу Вашингтону сродни поражению в войнах во Вьетнаме и Афганистане.
Готовность западных стран поставлять Украине танки и другое вооружение говорит об одержимости США тотальной войной с Россией, полагает спикер внешнеполитического ведомства. Она отметила, что Вашингтон собирается конфликтовать с Москвой «до последнего украинца».
Американцы «вконец оборзели», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с беспилотником США в Черном море. По его мнению, Москве не стоит «церемониться» с Вашингтоном, передает НСН.
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