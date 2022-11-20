Американский политолог Миршаймер опроверг тезис Запада об имперских амбициях Путина из-за СВО
Президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине не из-за своих «имперских» амбиций, а в связи с намерением Запада загнать Москву в угол, считает политолог из США Джон Миршаймер.
По его мнению, версия российского лидера о причинах начала спецоперации выглядит правдивой. Миршмаймер так же, как и президент РФ, считает, что кризис провоцировали США и НАТО, заявил он в интервью The New Yorker.
«Он не империалист и исходит в своей политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию на Украине. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин империалист», — пишет издание.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выиграть в конфликте с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
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