Американский парламентарий: Байден должен был уведомить об операции в Йемене

Американскому лидеру Джо Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщил в соцсети Х член Палаты представителей Ро Кханна.

Путин по телефону обсудил с саудовским принцем Украину и Йемен

По словам законодателя, США вновь вовлечены в очередной конфликт на Ближнем Востоке. «Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец», — указал парламентарий.

США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны.

Ранее хуситы объявили мобилизацию в подконтрольных районах Йемена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЙеменПрезидент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры