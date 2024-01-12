Американский парламентарий: Байден должен был уведомить об операции в Йемене
Американскому лидеру Джо Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщил в соцсети Х член Палаты представителей Ро Кханна.
По словам законодателя, США вновь вовлечены в очередной конфликт на Ближнем Востоке. «Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец», — указал парламентарий.
США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны.
Ранее хуситы объявили мобилизацию в подконтрольных районах Йемена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru